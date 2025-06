All’Arimondi Eula l’ambiente si celebra sul serio: premiate le classi vincitrici della “Stramonnezzando”

Il 5 giugno l'Arimondi Eula ha celebrato la Giornata Mondiale dell' Ambiente. Durante l'ultima parte dell'anno scolastico le classi dell'istituto si erano sfidate in una gara di raccolta differenziata: la Stramonnezzando. Le tre classi vincitrici, come premio, sono state protagoniste di un bel percorso a piedi per visitare tre parchi di Savigliano, accompagnate da Giovanni Badino, responsabile dell'ufficio ecologia del comune di Savigliano. Per prima cosa si è passati da parco Graneris, dove è stata spiegata la storia del parco e l'iniziativa promossa quest'anno dal Comune di tenere una parte dei prati a sfalcio ridotto, per favorire un aumento della biodiversità.

Successivamente le classi si sono spostate al parco Re Cit, dove è presente un prato coltivato a piante da fiore per insetti impollinatori. Sì è ripercorsa anche la storia di Mario Re Cit e di altre personaggi locali.

Infine le classi sono state ospitate al parco dei fratelli Canelli. I ragazzi sono rimasti entusiasti nel vedere la bellezza del laghetto e di tutte le specie di piante presenti. È stato anche offerto loro un ottimo tiramisù preparato dalla padrona di casa e delle bevande rinfrescanti. Mentre i professori si riposavano sotto il bel porticato di casa Canelli, i ragazzi hanno potuto girare per il parco sistemandosi sulle belle panchine di pietra e sui prati.