Cordoglio a Scagnello per la scomparsa di Monica Costa, titolare di un negozio di alimentari a Mombasiglio

Profondo cordoglio e sgomento a Scagnello per l'improvvisa scomparsa di Monica Costa, che è mancata all'età di 52 anni a causa di un malore, questa mattina, nella sua abitazione.

Cotitolare del negozio di alimentari "La Coccinella" a Mombasiglio, la signora Monica era molto conosciuta e apprezzata in tutta la Valle Mongia.

"La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in una splendida giornata di primavera - dice il sindaco di Scagnello, Daniele Garelli -. Ci ha lasciati tutti esterrefatti, ammutoliti, increduli e sconvolti. La vita di Luciano, di Andrea, di papà Bruno e mamma Franca è stata stravolta e nulla sarà più come prima, ma tu vivrai ogni giorno attraverso il loro cuore e nei loro occhi. La tua solarità, le tue risate contagiose e il tuo amore anche per i piccoli amici resteranno indelebili, anche se ora è tutto nero.

Ci mancherai, Monica. Buon viaggio, da tutti gli Scagnellesi".

Lascia il marito Luciano Auref, presidente della Pro loco di Scagnello, il figlio Andrea con Giulia, la mamma Franca e il papà Bruno.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, martedì 1° aprile alle 19.30, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Scagnello dove, mercoledì alle 15 si terranno i funerali.