Come scegliere il colore del tuo tappeto (e non pentirtene una settimana dopo)

Scegliere il colore per il tappeto di casa è come decidere un nuovo taglio di capelli: sembra facile, ma non lo è. Infatti trovare la tonalità perfetta è fondamentale per inserire nell'arredo qualcosa che comunichi la tua personalità e che, allo stesso tempo, riesca a trasformare l’estetica di una stanza.

Sbagliare il colore del tappeto, inoltre, ti porta a una spiacevole conseguenza: ogni volta che entrerai in casa ti potrebbe venire voglia di rifare persino il pavimento. Ecco perché qui trovi una guida personale e pratica su come scegliere il colore giusto del tappeto di casa, con esempi reali, consigli pratici e una buona dose di autoironia.

Chiaro o scuro: cosa si adatta al tuo spazio

In moltissime riviste di design i protagonisti sono spesso i colori luminosi, come il bianco, e gli effetti minimalisti super ordinati. Nella vita reale, però, il tappeto bianco candido è molto rischioso da inserire in casa, nonché è il palcoscenico perfetto per impronte di scarpe, tracce di biscotti sbriciolati e peli di animali.

In linea generale, infatti la regola d'oro da seguire nella scelta del colore del tappeto è questa: le tonalità più chiare sono ottime per gli ambienti poco utilizzati, come la camera da letto degli ospiti (che il resto dell'anno viene utilizzata come deposito per i panni da stirare) e, al contrario, le palette più scure sono perfette per salotti, aree pranzo e corridoi (dove invece ogni giorno il rischio di accumulare sporco è decisamente più alto).

Pensa allo stile di vita: animali domestici, figli e vita normale

Nella vita quotidiana, un bambino di tre anni, un animale domestico o un partner che mangia sul divano possono rendere il classico tappeto bianco l'opzione meno adatta. Anzi, quest’ultimo può essere un vero e proprio disastro.

Qual è quindi la soluzione anti-macchie e salva-salute mentale? Senza dubbio le tonalità medie (come il grigio tortora, il verde muschio o il blu profumo) o le fantasie fitto-fitto sono perfette per mimetizzare il possibile disordine.

I veri supereroi nella vita di tutti i giorni sono dunque i tappeti con motivi geometrici o etnici, che nascondono possibili macchie e impronte di scarpe.

Vuoi stupire? Allora osa

Per coloro che vogliono optare per un tocco originale e dare personalità alla stanza non è necessario scegliere un tappeto dal colore forte, che porta spesso a un effetto finale piuttosto caotico, soprattutto se sistemato così in mezzo al nulla.

Il trucco per coloro che non vogliono rinunciare a una tonalità originale, come il senape, l'arancione bruciato o il verde petrolio, è quello di abbinare almeno un altro elemento tessile della stanza.

Che sia la federa di un cuscino, una tenda, il runner del tavolo da pranzo o un quadro: il richiamo a quella palette diventa fondamentale per evitare di ricreare il set di una telenovela messicana.

Passa al verde (letteralmente)

Sì, il verde è il nuovo nero, soprattutto per i tappeti. Infatti, questo colore porta serenità e da un tocco naturale a qualsiasi stanza.

Tra le palette più in voga al momento ci sono i toni salvia, menta o oliva, perfetti soprattutto per la zona notte e per creare atmosfere rilassanti. Invece le alternative più accese, come il verde smeraldo, aggiungono energia nelle parti della casa che si vivono di più, come la cucina o il soggiorno.

Il principale punto di forza di un tappeto verde? Si abbina benissimo con il color legno, così come alle palette dei grigi, bianchi e beige.

Abbinamento o contrasto? Non esiste una risposta sbagliata

Una delle decisioni più ardue per quanto riguarda i tappeti di casa è la scelta tra l’utilizzo dello stesso colore in più elementi di arredo o la creazione di contrasti tra tonalità molto diverse tra loro.

Non esiste una risposta giusta, però c'è sicuramente un’opzione che ti permette di dormire con più serenità. Quale? Cercare l'equilibrio. Nella pratica, se hai già optato per mille colori nella camera, usa il tappeto per fare da mediatore. Invece se hai una base sobria, fai diventare protagonista il tappeto.

Usa la tua fantasia per cercare abbinamenti tono su tono, magari utilizzando materiali diversi, oppure optando per un accessorio che sappia staccare dal resto della palette, senza però disturbare.

In conclusione: ascolta la tua casa (e il tuo aspirapolvere)

Come anticipato, scegliere il colore giusto per il tappeto di casa tua è un'arte del compromesso tra estetica, praticità e pulizia. Considera ad esempio ogni quanto spesso intendi passare l'aspirapolvere o pulirlo, prima di acquistare alternative molto chiare.

In ogni caso, che tu scelga un morbido tappeto color panna o un giallo senape super originale, assicurati che sia l'opzione che meglio ti rappresenta!











