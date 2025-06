Una mattinata tra arte, storia e tradizioni con il FAI Giovani Cuneo in Valle Maira

Una mattinata tra arte, storia e tradizioni enogastronomiche locali: è quanto propone il gruppo FAI Giovani di Cuneo con l'iniziativa "FAI un vir in Valle Maira!", in programma domenica 15 giugno a San Damiano Macra, nel cuore della valle occitana.

L'evento, pensato per avvicinare i cittadini — e in particolare i giovani — al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, inizierà alle ore 10:00 con ritrovo davanti alla Chiesa Parrocchiale di San Damiano Macra (Via Roma 3).

La prima parte della visita sarà dedicata alla scoperta del centro medievale del borgo e della sua suggestiva chiesa. A seguire, i partecipanti saranno accompagnati presso il laboratorio del liquorificio artigianale Palènt, realtà locale immersa nella natura della Valle Maira, dove sarà possibile conoscere da vicino il processo di produzione dei liquori tipici e degustarne i prodotti.

La partecipazione è aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail cuneo@faigiovani.fondoambiente.it. Il contributo suggerito per l'evento è di 7 euro per i tesserati FAI e 10 euro per i non tesserati. Sarà inoltre possibile tesserarsi in loco con una quota agevolata di 15 euro per i giovani dai 18 ai 35 anni.

Il ricavato sarà interamente devoluto al FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, per sostenere le attività di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale italiano. Per informazioni: Delegazione FAI di Cuneo C.so Dante 46, Cuneo Cell: 351.5556443 Email: cuneo@delegazionefai.fondoambiente.it