Cinque giovani dal Cuneese in missione nel sud dell’India: "Partiamo per servire e imparare"

Un’estate all’insegna del servizio e dell’incontro. Cinque ragazzi del Cuneese si preparano a partire, in momenti diversi, per una missione nel villaggio di Poovanipattu, nel Tamil Nadu, a sud dell’India. Un viaggio che non sarà solo uno spostamento geografico, ma un vero e proprio percorso umano: l’obiettivo è quello di mettersi al servizio dei più piccoli e condividere momenti autentici di vita quotidiana.

A Poovanipattu, i volontari saranno coinvolti in numerose attività: dall’animazione in oratorio all’insegnamento dell’inglese, fino all’assistenza ai bambini di un orfanotrofio di recente costruzione. Il villaggio, immerso in una realtà di povertà ma ricca di umanità, è oggi al centro di diversi progetti solidali grazie all’impegno di don Sami, sacerdote indiano rientrato nel suo Paese dopo due anni di servizio pastorale a Cervasca.

Tra le iniziative in corso la cura quotidiana dei bambini dell’orfanotrofio, con l’acquisto di latte in polvere, pannolini e beni di prima necessità, ma anche un pasto caldo al giorno per i più piccoli della comunità, la distribuzione di vestiti e alimenti alle famiglie dei villaggi circostanti, l'acquisto di biciclette per permettere ai bambini di raggiungere la scuola ed infine un microcredito alle donne del villaggio, attraverso l’acquisto di mucche e vitelli.

Per sostenere queste attività, domenica 22 giugno, durante la Fiera di Primavera a Caraglio, sarà allestita una bancarella solidale con libri, borse e manufatti. L’intero ricavato sarà destinato ai progetti e tutte le spese saranno documentate e condivise dai volontari con la comunità al loro ritorno.