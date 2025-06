L'Oroscopo di Corinne dal 20 al 26 giugno

ARIETE: C’è un gran fermento, sia intorno a voi che nel firmamento, e da ciò ne ricaverete delle giornate infuocate, dei preparativi per un qualcosa di importante, una gran voglia di evasione, qualche larvato magone e una tenera emozione. Un paio di sorprese o un comunicato vi lasceranno invece quasi senza fiato…Magica notte di San Giovanni: Posizionare, la sera del 23, tre monete da 1 euro e poi ovviamente conservarle, darà una spintarella all’avara fortunella.

TORO: Con l’esordio dell’estate inediti sipari si apriranno su una stagione da vivere interamente con ciò che di inaspettato riserverà… Nel contempo guardatevi da parenti serpenti, spese incombenti, soggetti prepotenti, non prendete per oro colato ciò che vi verrà riferito e andate in fondo ad una questione delicata. Domenica allegrotta. Magica notte di San Giovanni: Per debellare la sfiga affidatevi ad un trito di salvia, aglio, peperoncino messi all’interno di un bianco sacchettino.

GEMELLI: Tassativo gestire con cautela i rapporti interpersonali al fine di non fomentare cagnare. In ambito professionale o in famiglia, aleggerà uno spizzico di parapiglia ma basterà un contatto inusitato a tirarvi su e riprendere fiato. Fattibili dei corrucci per anzianotti, nelle novità giungenti da fuori e una sorpresina veramente carina. Magica notte di San Giovanni: Se anelate allontanare le grane affidatevi alla borragine: portentosa nell’infondere letizia e debellare ogni mestizia …

CANCRO: Il 21 giugno, alle ore 14.41, il Sole entra nella vostra costellazione, contrassegnando il solstizio d’estate e con esso delle infuocate giornate. Non mancheranno delle faccende da sistemare, delle gioie impensate ma pure delle scornate, un calo di tono energetico, qualcosina da organizzare minuziosamente e delle serate incantate. Magica notte di San Giovanni: Di ottimo auspicio mettere un mazzettino di erbette aromatiche legato da un nastrino dentro al comodino.

LEONE: Non date troppo bado ad un soggetto propenso a cambiare bandiera, fatevi rispettare incrementando l’autostima e credendo di più in voi stessi e nelle vostre potenzialità… Avendo la testa nel pallone rischiate di smarrire incartamenti oppure dovrete fa da pacieri tra due litiganti mai contenti di niente. Magica notte di San Giovanni: Per attirare la buona sorte procuratevi della mentuccia ed esprimete un desiderio allo scoccare della mezzanotte.

VERGINE: Fiacchi e sfibrati non vedete l’ora di respirare il salubre venticello delle ferie e dell’ozio… Se ciò non è fattibile, pazientate, sopportate le paturnie altrui e poi, al momento opportuno, alzate le tende senza rendere conto a nessuno… Adiacenze con un personaggio incoerente, salite da salvaguardare, e controversie tra coppiette. Magica notte di San Giovanni: Per proteggere salute famiglia e valute, collocate delle foglie di alloro vicino all’ingresso dell’abitazione.

BILANCIA: Uno spizzico di affanno colpirà a tradimento ma trattasi soltanto di stanchezza o di problemini che tenderete ad ingigantire. Rammentate che ogni attimo va vissuto intensamente specie adesso che dietro l’angolino vi attendono delle belle sorprese, un avanzamento, delle occasioni di sollazzo e dei rinnovamenti su vari fronti. Magica notte di San Giovanni: Collocare un mazzolino di menta peperita nella stanza preferita procaccerà introiti o una grande riuscita!

SCORPIONE: Trovandovi nel bel mezzo di situazioni imbarazzanti non agitatevi: il senso dell’ironia vi salverà in corner! Vivete altresì appieno un’intensa emozione senza permettere a nessuno di intrufolarsi nella vostra privacy e fregatevene altamente di invidie devolute a ritornare al mittente. Nel week end aspettatevi degli imprevisti. Magica notte di San Giovanni: Dei fiori di zucca, se la sera del 23 pasteggiati, daranno splendidi risultati. E come digestivo un liquorino alla ruta o al rosmarino…

SAGITTARIO: Sarà per la debolezza, un acciacchino, un tipo esasperante, dei soldi da risparmiare, una questione da decifrare, fatto sta che non vi sentirete al top mal assoggettandovi a limitazioni e paternali ma poi un responso tranquillizzante e l’appoggio di un’amica importante vi ripristinerà. Ritrovi ruspanti e piccolo sogno che finalmente si concretizza. Magica notte di San Giovanni: Situare dei rametti di iperico all’interno dell’abitazione faciliterà la soluzione di un tormentone.

CAPRICORNO: Fidatevi soltanto di chi conoscete approfonditamente distanziando i menzogneri e quelli che si dilettano a criticare o biasimare. Poi, se il lavoro e le finanze lo permettono, regalatevi un diletto o una cenetta insieme a chi sa farvi stare bene. Il fine settimana si prospetta essere festaiolo a parte un inconveniente spettante voi o un parente. Magica notte di San Giovanni: Prima di prendere delle importanti decisioni mettete tre spicchi d’aglio nella tasca dei pantaloni.

ACQUARIO: Se torchiati da circostanze avverse affidatevi alla pazienza e guardate avanti… Se invece la vita scorre linearmente gustate l’attimo fuggente, combinate qualcosina di gaudente e fregatevene altamente di gente impicciona o maldicente. Semaforo verde per i vacanzieri, gli innamoratini, gli sposini e i ragazzini… Magica notte di San Giovanni: La cipolla rossa viene considerata un amuleto portentoso… Quindi fatene incetta e collocatene una in ogni stanzetta.

PESCI: Bello questo ultimo quarto di Luna che, formandosi il 25 giugno nella vostra costellazione, consentirà di approcciarvi ad un’estate rigurgitante di accadimenti che ora come ora non riuscireste ad ipotizzare. Qualche angustia lambirà il settore materiale ma anche qui, la spunterete. Non da escludere, per taluni, dei corrucci per un parente o familiare. Magica notte di San Giovanni: Condire carne o pesce con erba cipollina inviterà la fortuna ad esservi più vicina.

E che le stelle, nella notte di San Giovanni, si portino via problemi ed affanni!