Incendio in un'abitazione di Torre Mondovì: in corso le operazioni di spegnimento

Due squadre dei Vigili del Fuoco, una in partenza da Mondovì e l'altra da Ceva, sono all'opera da questa mattina intorno alle 6 per l'incendio di un'abitazione in una casa bifamiliare a due piani in via Castello, a Torre Mondovì.

Le fiamme si sarebbero sprigionate all'interno di uno dei due appartamenti, senza però fortunatamente coinvolgere le persone. Al momento, infatti, non risultano esserci feriti.

Ingenti sembrerebbero invece i danni materiali, che saranno quantificati una volta terminate le operazioni di spegnimento.