All’asilo nido di Racconigi “EmozioniAMOci”, un incontro per comprendere le emozioni dei bambini

Mercoledì 9 luglio, dalle ore 17:30 alle ore 19, il Nido d’Infanzia Comunale di Racconigi (Via Ferruccio Ton 3) ospiterà un incontro dal titolo “EmozioniAMOci”, per comprendere ed entrare in contatto con le emozioni dei bambini.

L’appuntamento è a cura di Valentina Rosi, formatrice di “Percorsi Formativi 0-6”.

I posti all’incontro sono limitati; è gradita la prenotazione, entro venerdì 4 luglio, contattando il Nido di Racconigi, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30, al numero 0172-85194 o all’indirizzo email asilonido@comune.racconigi.cn.it.

"Un nuovo appuntamento dedicato ai genitori e a tutte le persone che si prendono cura dei più piccoli nel nostro Nido d’Infanzia Comunale. “EmozioniAMOci” è un’opportunità preziosa per imparare a comprendere meglio il mondo emotivo dei bambini, fatto di sensibilità, ascolto e scoperta –commenta la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio- Ringrazio chi ha reso possibile questo incontro e invito le famiglie a partecipare numerose”.