Allagamento a Caraglio: canale irriguo tracima e invade le cantine di una casa in via Tagliata

Allarme questa mattina a Caraglio, dove un canale irriguo ha tracimato intorno alle 6, riversando una grande quantità d’acqua nelle cantine di un’abitazione privata in via Tagliata. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo, che ha lavorato per prosciugare i locali allagati.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’allagamento non sarebbe riconducibile a un temporale (nessun fenomeno segnalato in zona), ma piuttosto a una tracimazione del canale utilizzato per l’irrigazione dei campi. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente, ma l’acqua ha invaso in modo significativo le cantine dell’edificio colpito.