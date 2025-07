I panificatori cuneesi in pellegrinaggio a Sant'Anna di Vinadio

Per la prima volta nella sua storia di oltre 65 anni, l’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo ha organizzato per gli associati, il cammino a Sant’Anna di Vinadio.

Un pellegrinaggio di 53 km, con partenza sabato 5 luglio alle ore 18 dalla sede in Lungo Stura 24 maggio, a Cuneo, alla presenza del Presidente Piero Rigucci che ha dato il via ai camminatori.

Un bel gruppo di panificatori arrivati da tutta la provincia si è presentato motivato ed allegro, pronto ad affrontare i chilometri e la notte. La tempra di chi lavora di notte ed è abituato alla fatica si è subito vista, ma i passi sono passati in allegria con buon cibo, risate e momenti goliardici. Un pellegrinaggio tra colleghi che condividono, si spronano e si emozionano, un viaggio che ha simboleggiato la forza di non mollare mai, come d’altronde sono le Donne e gli Uomini che scelgono di fare questo duro mestiere. L’emozione nel raggiungere la meta è stata tanta, ed anche di trovare le famiglie ed altri colleghi per condividere la messa ed il pranzo. A dimostrazione che lo spirito di amicizia è fondamentale per la categoria, Teresa Pesa ed Andrea Bessone a rifocillare a Pratolungo alle 4 di notte i colleghi con bevande calde e crostate buonissime e che si sono poi aggregati per la camminata in salita; Paola Bernardi e Mario Barbero di Demonte, al lavoro di notte, hanno regalato la loro focaccia ai colleghi arrivati a piedi a Sant’Anna. Il sostegno in macchina, indispensabile, diviso tra Alice Pellegrino, Luca Gregorio e Roberto Vallauri che per tutta la notte hanno scortato i pellegrini, non lasciandoli mai soli e fornendo loro cibo, bevande ed indumenti caldi alla necessità.

Ma i protagonisti sono stati i primi dieci coraggiosi che hanno deciso di partire dall’Autonoma: Roberto Balocco, Sergio Balocco, Sergio Basso, Andrea Franco, Chiara Giraudo, Loris Morano, Bartolo Quaglia, Alice Rigucci, Paola Stassi, Flavio Vasserot.

Sicuramente rimarranno nella storia di questa prima edizione ee si spera che possa diventare una giornata di festa annuale per la categoria! Un grande grazie a tutti i partecipanti, fare SQUADRA è indispensabile per dare futuro a questo lavoro!