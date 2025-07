Danza verticale al Forte di Vinadio: un workshop estivo tra arte e avventura

La splendida cornice del Forte di Vinadio farà da sfondo, dal 1 al 3 agosto, al workshop estivo outdoor di danza verticale proposto dalla Compagnia EvoluzionAria ASD.

L’evento sarà un’occasione unica per scoprire un nuovo approccio alla danza e al movimento e vivere da un punto di vista diverso le pareti storiche del Forte Albertino.

Il workshop sarà strutturato per livelli, principiante ed intermedio, ed è rivolto non solo ai danzatori ma anche a chi si avvicina per la prima volta al movimento in parete.

Il laboratorio, nell’arco delle sue 18 ore, si focalizzerà sulla scoperta della disciplina e la sperimentazione del movimento con una prospettiva differente, oltre all'approfondimento delle tecniche di danza verticale già acquisite.