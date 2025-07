Rievocazione storica ad Alba: lo scontro politico approda in quarta commissione

Dopo settimane di polemiche sulla cancellazione della rievocazione storica — l’evento che da anni apriva in piazza Duomo il calendario delle manifestazioni autunnali albesi — la questione approda in quarta commissione consiliare. Domani, martedì 22 luglio, la Commissione discuterà un ordine del giorno firmato da otto consiglieri di minoranza, che chiede alla Giunta di finanziare integralmente la rievocazione dal 2026, prevedendone lo svolgimento in un weekend distinto dal Palio degli Asini. Al centro del confronto politico, la decisione dell’Amministrazione di non stanziare i fondi per l’allestimento dell’arena in piazza Risorgimento, con il rischio — secondo i proponenti — di far svanire una delle manifestazioni più identitarie per la città.

Nei giorni scorsi, il consigliere di Fratelli d’Italia Emanuele Bolla, già assessore alla Cultura, aveva definito "inaccettabile" la scelta dell’Amministrazione, accusandola di "mortificare il lavoro dei borghi» e di «non voler dedicare tempo e risorse a una delle tradizioni più amate dagli albesi". La seduta si svolgerà alle 17.45 nella sala Giunta del Palazzo comunale e sarà accessibile anche da remoto.