Centallo ottiene per la terza volta la “Spiga Verde”

Centallo si conferma tra i Comuni italiani più virtuosi nella gestione sostenibile del territorio: anche per il 2025 ha ottenuto la Spiga Verde, il riconoscimento promosso dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education), la stessa organizzazione internazionale che assegna le Bandiere Blu alle località balneari.

Il premio è stato consegnato giovedì 24 luglio a Roma, presso la sala convegni del CNR, durante la conferenza ufficiale di assegnazione.

Dopo aver ottenuto la Spiga Verde nel 2021 e riconfermata nel 2024, Centallo entra anche per il 2025 nel prestigioso elenco delle 90 località rurali italiane che si distinguono per politiche ambientali avanzate, strategie agricole sostenibili e valorizzazione del patrimonio naturalistico.

Il programma, sviluppato da FEE in collaborazione con Confagricoltura, premia i Comuni che adottano pratiche di gestione responsabile del territorio, sulla base di indicatori precisi tra cui: partecipazione pubblica e sensibilizzazione della cittadinanza; educazione allo sviluppo sostenibile; valorizzazione delle produzioni agricole locali; tutela del paesaggio e delle risorse naturali; depurazione e gestione dei rifiuti, con attenzione alla raccolta differenziata; cura dell’arredo urbano e accessibilità; sviluppo turistico legato all’identità rurale.

Quest’anno, il Piemonte è la regione con il maggior numero di Comuni premiati: 18 in totale, di cui 5 nuovi ingressi. Tra questi spicca nuovamente Centallo, accanto a realtà come Alba, Bra, Cherasco, Canelli, Monforte d’Alba e Santo Stefano Belbo.

“Centallo – affermano il sindaco Giuseppe Chiavassa e il vice Antonio Panero – con orgoglio continua a far parte dei Comuni virtuosi nei confronti dell'ambiente, avendo avuto la conferma dell'assegnazione della Spiga Verde. È il risultato dell'impegno dell'Amministrazione e dei vari servizi del Comune nel creare le condizioni e il coinvolgimento della cittadinanza in un progetto che ci consenta di lasciare un mondo più vivibile ai nostri figli. Questo nuovo riconoscimento ci sprona a migliorare ancora, perché l'ambiente non può e non deve essere scontro ideologico, ma bensì un impegno universale”.

La Spiga Verde, quindi, non è solo un premio, ma una certificazione ambientale che riflette il percorso virtuoso del Comune verso un modello di sviluppo che bilancia economia, sostenibilità, tradizione e innovazione.

Essere tra i pochi Comuni rurali italiani ad aver ricevuto questa attestazione per tre anni conferma che Centallo è un esempio concreto di buona pratica, un punto di riferimento per chi crede in un futuro fatto di qualità della vita, tutela del paesaggio e rispetto dell’ambiente.