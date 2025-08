“Accademie in Valle", i Khorakhanè incendiano Vernante

Travolgente esibizione dei Khorakhanè ieri, 31 agosto, a Vernante che hanno letteralmente “incendiato” il palco con il loro sentito e potente omaggio a Fabrizio De André. Il concerto, parte del programma di “Accademie in Valle”, è stato accolto da un pubblico entusiasta e visibilmente coinvolto e si è rivelato un vero trionfo musicale e emotivo. I cinque straordinari musicisti della band (Nicoletta Bassetti, violino, Marco Versari, pianoforte e fisarmonica, Pier David Fanti, batteria, Matteo Sceda, chitarra elettrica, classica e acustica, Gianluca Ravaglia, basso elettrico e contrabbasso) hanno dimostrato una maestria esecutiva eccezionale, creando un tappeto sonoro ricco e avvolgente che ha esaltato ogni nota. Protagonista indiscusso della serata è stato il cantante Fabrizio “Bicio” Coveri, la cui voce calda, profonda e potente ha saputo interpretare con intensità e rispetto l'eredità di Faber, catturando l'anima di ogni brano.

I Khorakhanè hanno sapientemente intervallato i capolavori di De André, reinterpretandoli con una freschezza sorprendente che li ha resi vivi e attuali, senza mai tradirne l'essenza. A questi si sono alternati brani originali del loro repertorio, altrettanto d'impatto, che hanno offerto uno spaccato intimo del loro percorso artistico. Tra questi, il cantante ha condiviso con il pubblico il racconto commovente del suo amore precoce per De André, oltre a brani dedicati alla loro terra, l'Emilia Romagna, e una toccante ballata scritta per loro da Massimo Bubola, che esplora il delicato rapporto tra un padre e una figlia. L'energia sul palco si è propagata rapidamente tra la folla, che ha partecipato con grande entusiasmo, rendendo la serata un'esperienza collettiva vibrante e indimenticabile.

Il concerto dei Khorakhané a Vernante non è stato solo un omaggio a un gigante della musica italiana, ma una dimostrazione della loro eccezionale bravura e della capacità di emozionare e coinvolgere profondamente il pubblico. Una serata davvero da ricordare.

Il festival “Accademie in Valle” prosegue con altri appuntamenti: questa sera a Chiusa di Pesio con il Gruppo Mediterranea e Il flamenco di García Lorca, domani a Limone Piemonte con il Quintetto Prestige, composto da artisti del Teatro Regio, insieme a Lucia Margherita Marino e Pierino e il Lupo. Gli spettacoli iniziano alle 21.15 e sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Si invita il pubblico a consultare le pagine social di Accademie in Valle per maggiori dettagli.