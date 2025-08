Assegnata la Torre d’oro 2025: quest'anno va a Pasqualino Pasero

"Con profonda gratitudine, il Comune di Monterosso Grana conferisce la Torre d’Oro 2025 a Pasqualino Pasero, riconoscendo in lui un custode del vivere in montagna, capace di coniugare tradizione e servizio alla comunità", con queste parole è stato premiato Pasqualino Pasero, un uomo che incarna i valori della dedizione, della resilienza e dell’attaccamento profondo alla propria terra.

In un contesto segnato dallo spopolamento e dalla chiusura delle attività tradizionali, la sua bottega di sarto e barbiere a Saretto ha rappresentato per decenni un presidio di vitalità e continuità.

Nel corso della sua attività, Pasqualino ha scelto di restare, di aggiornarsi e di offrire con passione un servizio essenziale, mantenendo vivi mestieri antichi e saperi artigiani tramandati in famiglia.

È uno degli ultimi esponenti di un mondo artigiano che riuniva, nel solco di una tradizione antica, molte competenze: sarto, merciaio, barbiere, coiffeur...

Figura amata e punto di riferimento per la comunità locale e per gli emigrati che tornano in valle, ancora oggi, nonostante in pensione da anni, la sua casa-bottega continua a essere un luogo di accoglienza, memoria e ascolto.

Pasqualino è un volto amico, un valido consigliere che sa offrire indicazioni competenti anche rispetto ai problemi che spesso devono essere affrontati nella gestione degli antichi casolari, eredità dei nonni che molti continuano a custodire con cura.

Con questo riconoscimento, la comunità ha espresso profonda gratitudine a Pasqualino per aver custodito e interpretato, con intelligenza e umanità, il senso più autentico del vivere in montagna.