Controlli dei Carabinieri Forestali in negozi e ristoranti: 700 kg di alimenti sequestrati e multe per 69mila euro

Una vasta operazione di controllo nel settore agroalimentare ha portato a pesanti sanzioni e sequestri in diversi esercizi commerciali della provincia di Cuneo. L'iniziativa, condotta dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo, ha preso il via da luglio scorso su impulso del Comando Unità Forestali, Agroalimentari e Ambientali di Roma.

I controlli hanno interessato numerose attività commerciali tra cui ristoranti, bar e negozi di ortofrutta nei comuni di Caraglio, Dronero, Cuneo e Savigliano. Le verifiche hanno portato alla luce diverse irregolarità: dalla scorretta etichettatura dei prodotti alle violazioni delle norme HACCP, dalla mancata tracciabilità degli alimenti all'utilizzo illegale di borse in plastica.

Il bilancio dell'operazione è significativo: elevate sanzioni amministrative per un totale di 69mila euro e il sequestro di 700 kg di alimenti non conformi. Un caso particolarmente grave è stato riscontrato in un ristorante di Savigliano, dove, a seguito dei controlli, considerata le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali, i militari del N.I.P.A.A.F. proponevano alla competente A.S.L. la sospensione dell’attività. Eseguito il sopralluogo, l’Autorità Amministrativa, giungeva all’adozione di “provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare”, finalizzato alla sospensione della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nei locali del ristorante

L’impegno dei Carabinieri, che proseguirà anche nei mesi successivi, rappresenta indubbiamente un chiaro segnale dell'attenzione delle forze dell'ordine verso il rispetto delle normative nel settore agroalimentare, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e sensibilizzare gli operatori commerciali.