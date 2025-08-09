Soccorso Alpino in azione tra Chiusa Pesio e Peveragno per due escursionisti infortunati

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno risolto un doppio intervento oggi nei comuni di Chiusa Pesio e Peveragno.

Il primo nella zona del Gias Sottano di Sestrera, per un uomo con un trauma a un arto inferiore che gli impediva di camminare. Sul posto è giunta una squadra a terra del Soccorso Alpino con una sanitaria, che ha stabilizzato il paziente per il trasporto a valle via terra. L'operazione si è avvalsa della collaborazione del personale guardiaparco delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

A conclusione delle operazioni la squadra è ripartita verso il Gias delle Pravine Soprano, comune di Peveragno, per un escursionista con un trauma toracico.

Sul posto è stato inviato anche il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che ha sbarcato l’équipe. Il personale a terra comprensivo nuovamente di una sanitaria e quello dell'elisoccorso hanno collaborato nella stabilizzazione dell'uomo e nell'imbarco per il trasferimento in ospedale.