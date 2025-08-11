 / Curiosità

Curiosità | 11 agosto 2025, 16:14

La salita degli auguri: a 91 anni in bici fino a Sant’Anna di Vinadio

Dal 2014 Beppe Costamagna festeggia il compleanno pedalando al Santuario insieme al figlio Silvio e agli amici. Una tradizione che continua da quando aveva 80 anni

Beppe Costamagna con il figlio Silvio davanti al Santuario di Sant'Anna di Vinadio

Anche quest’anno, il mitico Beppe Costamagna (nato il 10 agosto 1934) ha festeggiato i suoi 91 anni in quota, pedalando fino al Santuario di Sant'Anna di Vinadio.

Per undici anni di fila, fin dal 2014, quando di anni ne aveva compiuti 80, per Beppe l'appuntamento del 10 agosto è inderogabile: la pedalata insieme al figlio Silvio, ex vigile del fuoco di Cuneo, e a tanti amici che condividono la sua passione per le due ruote.

[Beppe Costamagna durante il viaggio con gli amici]

Una sfida impegnativa quella per raggiungere il Santuario, affrontata con la determinazione di sempre. Se negli anni passati Costamagna partiva direttamente da casa, ora prende il via da Vinadio, ma l'emozione di tagliare il traguardo rimane immutata. Una tradizione che racconta la forza di volontà di un uomo che non ha mai smesso di pedalare.

Per noi, invece, resta sempre lo stesso il piacere di raccontarlo. Buon compleanno Beppe!


 


 

Daria Abashkina

