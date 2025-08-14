Addio al professor Guido Gosso, il geologo che aveva nel cuore la divulgazione delle scienze della Terra

E' mancato a Milano il professor Guido Gosso. Ordinario in pensione di Geologia Strutturale presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano, era originario di Entracque. Il suo legame con la località della valle Gesso e le Alpi Marittime non si è mai affievolito, nonostante il trasferimento in varie sedi d'Italia per la carriera accademica.

Gosso è stato uno dei primissimi geologi strutturali italiani un riferimento nazionale e internazionale per chi si approcciava alla geologia strutturale moderna e alla sua applicazione alla catena alpina. Sono centinaia le pubblicazioni scientifiche a suo nome. Da professore ha accompagnato per anni, tra le rocce delle Marittime e del Marguareis decine di studenti e ricercatori contribuendo a far conoscere le Alpi cuneesi in Italia e nel mondo.

La collaborazione di Guido con il Parco delle Alpi Marittime è sempre stata stretta ed è principalmente grazie a lui che sono state avviate le prime iniziative per la divulgazione della "Scienza della Terra". La comunicazione al grande pubblico di quella che è considerata una delle scienze più ostiche era un suo "pallino" e l'Ente con la collaborazione dell'inseparabile Iole Spalla ha organizzato nel tempo serate e mostre apprezzatissime dai turisti della Valle Gesso.

Per la sua profonda conoscenza delle Alpi sud occidentali, Gosso è stato tra gli autori dei documenti per la candidatura delle Alpi del Mediterraneo a Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

La cerimonia di commiato sarà lunedì 18 agosto alle 15 presso il cimitero di Lambrate, sala crematoria Piazza Caduti e Dispersi in Russia 1 – Milano.