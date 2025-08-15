Piemonte Documenteur FilmFest, sei comuni delle Langhe protagonisti di una sfida cinematografica unica

Dal 23 al 30 agosto le colline delle Langhe diventano il set di un esperimento cinematografico fuori dal comune. Il Piemonte Documenteur FilmFest 2025 coinvolgerà Monforte d’Alba, Murazzano, Novello, Roddino, Rodello e Treiso, trasformandoli in palcoscenici per giovani professionisti del cinema, impegnati a realizzare falsi documentari capaci di mescolare realtà e invenzione.

L’evento, ideato e organizzato dall’associazione culturale Cinelabio, è una gara di produzione che invita registi, sceneggiatori, videomaker e tecnici del suono a raccontare in chiave ironica e creativa i borghi assegnati. “È un elogio alla bugia formato 16:9 – spiegano gli organizzatori – un modo non convenzionale di promuovere il territorio piemontese, esaltandone storie, persone e bellezza, anche quelle meno evidenti”.

Durante i sette giorni di festival, le troupe vivranno nei paesi ospitanti, immergendosi nella vita locale e lavorando fianco a fianco con abitanti e associazioni. “Vogliamo che i film nascano dal contatto diretto con la comunità”, sottolineano da Cinelabio. L’obiettivo non è solo la competizione, ma la creazione di legami e la valorizzazione del territorio attraverso un linguaggio cinematografico libero e giocoso.

Dal 2019, il festival ha trovato nelle Langhe la sua casa ideale, portando il fascino delle “bugie dichiarate” tra vigneti e piazze storiche. Quest’anno, ancora una volta, il pubblico potrà assistere alle proiezioni finali e scoprire come la fantasia può ridisegnare la geografia emotiva di un luogo.