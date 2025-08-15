 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 15 agosto 2025, 07:46

Nubifragio nel Monregalese, una ventina di interventi dei Vigili del Fuoco

Alberi abbattuti dal vento in diverse zone, nessuna persona ferita

Il nubifragio con grandine e vento a Frabosa Sottana ( Andrea Vuolo- Meteo in Piemonte)

Il nubifragio con grandine e vento a Frabosa Sottana ( Andrea Vuolo- Meteo in Piemonte)

Il violento nubifragio che ieri pomeriggio ha colpito la provincia di Cuneo, in particolare il Monregalese, ha impegnato i Vigili del Fuoco in circa venti interventi tra il tardo pomeriggio e la serata. Le operazioni si sono concentrate soprattutto per la rimozione di alberi e rami caduti a causa delle forti raffiche di vento.

Dalle centrali operative è stato confermato che nove interventi su dieci hanno riguardato piante abbattute, senza feriti o persone coinvolte. 

Le zone più colpite risultano lungo la strada per Castelmagno, da Caraglio verso Busca, oltre a Roccaforte Mondovì, Montaldo Mondovì, Monastero Vasco e Val Corsaglia. Segnalazioni anche dal territorio di Chiusa di Pesio, per lavori su un palo della Telecom su una strada vicinale.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium