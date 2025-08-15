Nubifragio nel Monregalese, una ventina di interventi dei Vigili del Fuoco

Il violento nubifragio che ieri pomeriggio ha colpito la provincia di Cuneo, in particolare il Monregalese, ha impegnato i Vigili del Fuoco in circa venti interventi tra il tardo pomeriggio e la serata. Le operazioni si sono concentrate soprattutto per la rimozione di alberi e rami caduti a causa delle forti raffiche di vento.

Dalle centrali operative è stato confermato che nove interventi su dieci hanno riguardato piante abbattute, senza feriti o persone coinvolte.

Le zone più colpite risultano lungo la strada per Castelmagno, da Caraglio verso Busca, oltre a Roccaforte Mondovì, Montaldo Mondovì, Monastero Vasco e Val Corsaglia. Segnalazioni anche dal territorio di Chiusa di Pesio, per lavori su un palo della Telecom su una strada vicinale.