Sacchetto (Fdi): "Il taser è uno strumento sicuro, Fratelli d’Italia ritiene che le Forze dell'Ordine vadano difese e messe in condizione di operare al meglio"

“La sinistra italiana, non da oggi, vorrebbe le Forze dell’ordine disarmate, Fratelli d’Italia invece ritiene che vadano difese e messe in condizione di operare al meglio. Il taser è un mezzo sicuro, meno impattante di una pistola che consente a chi indossa una divisa di essere in grado di difendersi dai malviventi o di neutralizzarli. Sono stati sufficienti due episodi perché la sinistra rinnovasse la sua avversione verso chi tutela la sicurezza e dunque è al servizio di tutti i cittadini”, dichiara il consigliere regionale Claudio Sacchetto, intervenendo nel dibattito sul duplice caso di uomini deceduti a seguito dell’uso del taser da parte delle Forze dell’ordine ad Olbia ed a Genova.

Due procure, Tempio Pausania e Genova, hanno aperto fascicoli come atti dovuti, nei confronti dei quattro Carabinieri, con l’accusa di omicidio colposo, e disposto le rispettive autopsie. Bani, è morto nell’entroterra di Genova, i Carabinieri sono stati chiamati dai vicini dell’uomo, che avevano sentito urla e forti rumori provenire dall’appartamento, sul posto sono arrivate due pattuglie che hanno trovato il 41enne in forte stato di agitazione. Demartis nella notte di sabato stava seminando il panico per strada, aggredendo i passanti a Olbia. Nonostante i numerosi inviti a calmarsi da parte dei militari, l’individuo avrebbe risposto aggredendo i Carabinieri e colpendo uno di loro al volto.

“Intanto è fondamentale sottolineare che i due uomini deceduti stavano avendo condotte che giustificano appieno l’intervento dei Carabinieri. E’ quantomeno singolare che fatti tragici vengano strumentalizzati nell’orbita di una delegittimazione continua da parte della sinistra di chi svolge il difficile ruolo di tutelare i cittadini come hanno fatto i Carabinieri anche in questo caso. Chi sostiene che il taser sia uno strumento di tortura dice il falso e le polemiche di queste ore sono ideologiche e pretestuose, non va ammessa nessuna limitazione al taser il cui corretto utilizzo quotidianamente agevola la deterrenza e garantisce sicurezza”, conclude Sacchetto.



