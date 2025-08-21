Rifreddo: grande successo per la festa alla cappella San Bernardo

A Rifreddo domenica 17 agosto si è celebrata la festa alla cappella di San Bernardo. Moltissimi i partecipanti che si sono recati presso la pittoresca cappelle situata al confine con Revello ed Envie.

Fin dal sabato sera si è vista la cappella illuminata con il tricolore italiano, ad opera dei volontari. Complice il meteo adatto, alla domenica sono stati moltissimi i rifreddesi e camminatori dai paesi vicini che si sono recati sulle alture del paese presso la caratteristica chiesetta de San Bernardo situata sullo spartiacque tra Rifreddo, Revello ed Envie.

Alcuni lo hanno fatto a piedi, altri si sono serviti di fuoristrada e trattori, grazie al fatto che la strada di accesso è stata sistemata da un gruppo di volontari, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Tutti comunque hanno assistito alla Santa messa celebrate dal parroco don Angelo Vincenti davanti alla cappella. Dopo la funzione i partecipanti hanno potuto rifocillarsi sotto i castagni e alla struttura montata per l’occasione, dotata di tavoli e panche, grazie anche al ricco menù preparato dal gruppo degli “Amici di San Bernardo”. Al pomeriggio poi sia la musica e le fisarmoniche, sia la gara a pétanque, sia i giochi per i bambini hanno accontentato tutti i presenti e fatto passare qualche ora in compagnia prima di ritornare in paese.

“Un grande grazie – commenta il sindaco Elia Giordanino – ai volontari e Amici di San Bernardo, al consigliere Walter Martino e a tutti coloro che hanno permesso e organizzato un ottimo evento e sono riusciti a fare una bella festa intorno alla nostra cappella. Approfittiamo dello spazio per ringraziare anche i volontari che hanno sistemato la strada, la fontana, il piazzale e rimesso in funzione la luce della cappella, la squadra AIB per avere pulito i sentieri e tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione”.