Ripartono a Cuneo i nuovi corsi di Salsa e Bachata

Dal 15 settembre inizieranno i nuovi corsi di salsa e bachata dedicati a tutti i livelli, un’occasione per imparare, divertirsi e vivere le emozioni del ballo caraibico insieme a insegnanti qualificati e a una community che cresce anno dopo anno.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su WhatsApp (clicca qui https://wa.link/m3n6cq)

Il calendario offre le seguenti proposte-:

Base 1 – martedì 16/09 ore 20:00-21:30, per chi parte da zero.

Base 2 – martedì 16/09 ore 21:30-23:00, per chi ha già un po' di basi.

Intermedio 1 – mercoledì 17/09 ore 20:00-21:30, per chi balla con sicurezza.

Intermedio 2 – lunedì 15/09 ore 20:00-21:30, per chi vuole crescere ancora.

Avanzato/Open – lunedì 15/09 (Salsa) + mercoledì 17/09 (Bachata) ore 21:30-22:30, due appuntamenti settimanali per chi desidera perfezionarsi

L’atmosfera sarà quella unica che solo l’Imperial Dance sa regalare: musica, sorrisi e la voglia di stare insieme.

Qui nasce un percorso che non è solo tecnica, ma anche energia, amicizia e passione.

Per iniziare col piede giusto, l’appuntamento da non perdere è la settimana START & DANCE (8–13 settembre), sei serate di festa tra lezioni gratuite, brindisi e divertimento, pensata proprio per chi vuole avvicinarsi al mondo del ballo e scoprire di persona lo spirito dell’Imperial Dance.

La sede Imperial Dance è in via della Motorizzazione 52B (Madonna dell’Olmo, dietro il Big Store) a Cuneo.

