Cuneo, tenta il suicidio dal ponte Est-Ovest: ex moglie lancia l'allarme e la Polizia lo salva

Questa mattina un uomo di 52 anni è stato salvato dalla Polizia mentre tentava di compiere un gesto estremo dal ponte Est-Ovest di Cuneo, nel tratto in direzione dell'ospedale Carle.

L'allarme è scattato grazie alla telefonata dell'ex moglie dell'uomo che, probabilmente intuendo le intenzioni dell'ex coniuge, ha immediatamente contattato le forze dell'ordine. La donna aveva ragione di temere: quando gli agenti sono arrivati sul posto, il 52enne aveva già scavalcato le protezioni del ponte.

La prontezza degli operatori di Polizia ha fatto la differenza: con cautela, gli agenti sono riusciti a instaurare un dialogo con l'uomo, distraendolo quanto bastava per poterlo afferrare e riportarlo in sicurezza al di qua della recinzione.

Una volta messo in salvo, il 52enne è stato affidato al personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale per le cure e il supporto necessari. Alla base del gesto, secondo le prime ricostruzioni, vi sarebbero problemi di natura sentimentale.

L'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza della prevenzione e del supporto a chi attraversa momenti di difficoltà.

DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112. Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it. Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it. Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.