Ceva piange la scomparsa di un pezzo di storia cittadina: addio Enzo Franchini, ex titolare della lavanderia Emiliana

La comunità cebana è in lutto per la scomparsa di uno storico commerciante della città, venuto a mancare ieri, 26 agosto 2025, presso l'ospedale di Ceva. Originario di Mirandola (MO), classe 1933, aveva scelto Ceva come sua città d'adozione, diventando un punto di riferimento per l'intera comunità. Ex titolare della lavanderia Emiliana (la prima sede si trovava in piazza Municipio), era conosciuto e apprezzato non solo per la sua attività professionale, ma anche per le sue grandi passioni: il ciclismo e il gioco delle bocce.

Lascia nel dolore la moglie Pierangela Fazio, la figlia Gabriella con il marito Massimo Avico, le amate nipoti Paola Lucia con Gabriele e Anna con Francesco, la sorella Ivonne, oltre a nipoti, pronipoti e parenti tutti.

La veglia di preghiera si terrà giovedì alle ore 20 nel Duomo di Ceva, mentre i funerali con Santa Messa esequiale saranno celebrati venerdì 29 agosto alle ore 10.30 nella Parrocchia Collegiata del Duomo. Seguirà la tumulazione nel Cimitero Urbano cittadino.