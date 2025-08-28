Maltempo di aprile, più fondi per i danni in provincia di Cuneo

La provincia di Cuneo riceverà nuovi fondi per far fronte ai danni provocati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono abbattuti sul Piemonte dal 15 al 17 aprile 2025. In quei giorni il territorio era stato colpito da piogge incessanti che avevano causato allagamenti, smottamenti e frane, con conseguenze pesanti per la viabilità e le aree agricole.

Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi, giovedì 28 agosto, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato l’integrazione dello stanziamento già disposto (17 milioni e 700mila euro), aggiungendo ulteriori 17 milioni e 850mila euro per gli interventi di ripristino.

Lo stanziamento riguarda i territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, duramente colpiti dal maltempo di aprile.

In particolare, nel Cuneese le risorse saranno destinate al ripristino della rete viaria e al sostegno delle zone agricole danneggiate.