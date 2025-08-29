NoFakeInItaly, prosegue la mobilitazione di Coldiretti: sabato raccolta firme in Granda

Prosegue la mobilitazione di Coldiretti #NoFakeInItaly, che punta ad ottenere una norma comunitaria per l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle materie prime di tutti i prodotti alimentari venduti nell’Unione europea.

In programma, sabato 30 agosto, una nuova giornata speciale di raccolta firme, nelle piazze e nei supermercati PrestoFrescodi diversi comuni cuneesi. I punti di raccolta saranno operativi dalle ore 8.30 alle 12.30.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con una firma – dichiara il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo – per dire basta a un sistema che consente di camuffare come italiano un prodotto realizzato con materie prime straniere solo perché sottoposto a una minima trasformazione nel nostro Paese. La chiarezza in etichetta è un diritto, non un privilegio, a tutela sia dei consumatori sia dei nostri agricoltori”.

L’elenco dei punti di raccolta firme attivi sabato in provincia di Cuneo

Alba: piazza San Francesco, angolo Via Cavour

Barge: PrestoFresco in via Carlo Alberto, 12

Bra: PrestoFresco in via Alcide de Gasperi, 20

Cavallermaggiore: PrestoFresco in via San Pietro, 24

Centallo: PrestoFresco in via Marconi, 41

Ceva: piazza Cappuccini

Cuneo: PrestoFresco in via Luigi Teresio Cavallo, 7

Cuneo: mercato di Campagna Amica in piazza Costituzione

Mondovì: corso Statuto / mercato di piazza Ellero

Moretta: PrestoFresco in piazza Regina Elena, 5

La raccolta firme prosegue, inoltre, nei mercati Campagna Amica, negli agriturismi Campagna Amica Terranostra e in tutti gli uffici Coldiretti.



