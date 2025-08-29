Presìdi, marce e testimonianze: a Cuneo continua la mobilitazione per la Palestina

Non si fermano le iniziative del gruppo Pro Palestina, che in queste settimane sta animando la città con presìdi e momenti di testimonianza contro il conflitto in atto. Domani, sabato 30 agosto, alle ore 12 è previsto il dodicesimo presidio rumoroso, questa volta davanti al Bar Edelweiss di corso Nizza, nel cuore del concentrico cittadino.

Gli organizzatori parlano di “piccoli gesti di incitamento a mobilitarsi perché si ponga fine alla crudele aggressione israeliana”, ribadendo la volontà di mantenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica.

Intanto, oggi pomeriggio, venerdì 29 agosto alle 16.30, è in programma la marcia delle donne in cammino per la pace: il ritrovo è all’inizio della zona pedonale di viale Angeli, con un corteo che vuole lanciare un messaggio chiaro di solidarietà e di nonviolenza.

Le manifestazioni, coordinate dall’ex consigliere comunale Ugo Sturlese, hanno caratterizzato l’intero mese di agosto: dai presìdi in via Roma al mercato cittadino, fino alle iniziative sotto il palazzo comunale. In una di queste occasioni ha partecipato anche la sindaca Patrizia Manassero, a conferma della rilevanza che il tema sta assumendo in città.