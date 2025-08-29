 / Attualità

Attualità | 29 agosto 2025, 15:52

Presìdi, marce e testimonianze: a Cuneo continua la mobilitazione per la Palestina

Domani nuovo appuntamento davanti al Bar Edelweiss, mentre oggi pomeriggio le donne sfileranno in viale Angeli

ugo Sturlese con la consigliera regionale Giulia Marro

Non si fermano le iniziative del gruppo Pro Palestina, che in queste settimane sta animando la città con presìdi e momenti di testimonianza contro il conflitto in atto. Domani, sabato 30 agosto, alle ore 12 è previsto il dodicesimo presidio rumoroso, questa volta davanti al Bar Edelweiss di corso Nizza, nel cuore del concentrico cittadino.

Gli organizzatori parlano di “piccoli gesti di incitamento a mobilitarsi perché si ponga fine alla crudele aggressione israeliana”, ribadendo la volontà di mantenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica.

Intanto, oggi pomeriggio, venerdì 29 agosto alle 16.30, è in programma la marcia delle donne in cammino per la pace: il ritrovo è all’inizio della zona pedonale di viale Angeli, con un corteo che vuole lanciare un messaggio chiaro di solidarietà e di nonviolenza.

Le manifestazioni, coordinate dall’ex consigliere comunale Ugo Sturlese, hanno caratterizzato l’intero mese di agosto: dai presìdi in via Roma al mercato cittadino, fino alle iniziative sotto il palazzo comunale. In una di queste occasioni ha partecipato anche la sindaca Patrizia Manassero, a conferma della rilevanza che il tema sta assumendo in città.

Cesare Mandrile

