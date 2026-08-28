Fossano saluta il capitano Cantarella e accoglie il nuovo comandante Alessia Penge [FOTO]

Si è svolta nella mattinata di venerdì 28 agosto, nella Sala Rossa del palazzo comunale di Fossano, la cerimonia di saluto al capitano Alessandro Cantarella, per tre anni e mezzo comandante della locale Compagnia CC e l'accoglienza al capitano

Alessia Penge, che prenderà il suo posto a partire da lunedì 31 agosto.

Presente il sindaco Dario Tallone, che insieme alla sua Giunta ha ringraziato il capitano Cantarella per il proficuo lavoro svolto in questi anni e per la sinergia, l'umanità e la professionalità dimostrate.

Alla cerimonia hanno presenziato numerosi rappresentanti delle associazioni fossanesi e non, fra cui la Protezione Civile, l'associazione Nazionale Vigili del Fuoco, gli Ausiliari di Vigilanza, l'associazione nazionale Carabinieri Volontari, il Gruppo Alpini di Fossano, l'Anioc (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) e altre realtà come la Polizia Locale e la Cassa di Risparmio di Fossano, rappresentata dal presidente della Fondazione Giancarlo Fruttero.

Presente anche il senatore Giorgio Bergesio, intervenuto con un personale saluto e un benvenuto al capitano Penge.

Fossano ha dunque omaggiato con una targa ricordo un ufficiale che si è impegnato in prima linea nelle operazioni di sicurezza e negli interventi nella Città degli Acaja e, in diverse occasioni, anche nei territori limitrofi.

A sostituirlo sarà dunque una donna, Alessia Penge, piacentina di 29 anni, proveniente dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bagheria, in Sicilia, mentre il capitano Cantarella prenderà servizio nella sezione anticrimine del ROS di Udine.

Molto commosso il capitano Cantarella ha ringraziato tutti coloro con cui ha collaborato:

"Porterò per sempre Fossano nel cuore" ha detto " ho vissuto un'esperienza positiva, sinergico con tutte le realtà del territorio. Faccio il mio più sincero augurio di buon lavoro ad Alessi Penge e sono certo che saprà affrontare questo incarico con entusiasmo e spirito di servizio, mettendosi a disposizione di una comunità che saprà certamente accoglierla".

Il nuovo comandante della Compagnia CC, da pochi giorni in città, ha dichiarato: "Sono stata accolta con calore e mi accingo a prendere servizio in questa realtà dopo l'esperienza in Sicilia a Bagheria. Sono grata e mi metterò subito al lavoro, già dalla prossima settimana".

La cerimonia si è conclusa con una serie di omaggi e con le foto ricordo.

Auguriamo alla comandante Penge un buon lavoro nella nostra realtà provinciale.