Università delle Tre età di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano: presentato l'anno accademico 2025/2026

Sta per prendere il via l'anno accademico 2025/2026 dell'Università delle Tre età del territorio Saviglianese: lunedì 1° settembre è stato presentato ufficialmente il calendario dei corsi di Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano.

Ricco e variegato, come sempre, il programma delle lezioni. Sono previste oltre 100 conferenze di cultura generale e 28 laboratori di attività manuale, oltre a svariati corsi di attività psico-fisica e di lingua straniera.

L'Università delle Tre età è aperta a tutti, senza limiti d'età, e non è necessario possedere alcun titolo di studio.

Per quanto riguarda Savigliano, le iscrizioni si apriranno lunedì 8 settembre alle ore 9 presso l'Ufficio Cultura del Comune (secondo piano di palazzo Taffini, via S: Andrea 53). La prima settimana l'orario sarà: da lunedì a giovedì 9-12 e 14-17; venerdì 9-12. Dal 15 al 29 settembre: lunedì 9-12 e 14-17; dal martedì al giovedì: 9-12. Da ottobre: il mercoledì, dalle 9 alle 12.

A Marene sarà possibile iscriversi il 05 settembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso il centro sportivo Don Avataneo e 06 e 13 settembre dalle ore 09:00 alle ore 11.00 c/o il Comune

A Monasterolo le adesioni saranno raccolte presso l'Ufficio anagrafe a partire da lunedì 8 settembre ore 9.

A pieno regime la modalità di iscrizione on-line, accedendo al portale unitre.info ed accreditandosi con i propri dati personali (è necessario essere titolari di un'e-mail) Si potrà accedere anche attraverso SPID e CIE ed è attiva la modalità di pagamento attraverso PAGOPA.

La quota di iscrizione è di 40 euro: dà diritto a frequentare tutte le conferenze ed i corsi di cultura generale (sono previste alcune iscrizioni agevolate). E’ previsto uno sconto del 10% sulla tessera di iscrizione ai possessori della Cultura Card.

Da quest’anno, per i laboratori di attività psico-fisica, è obbligatorio il rilascio del certificato medico per l’attività fisica non agonistica, pena l’esclusione dalla frequentazione del corso.

L'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico 2025/2026 si terrà venerdì 3 ottobre, alle 16, presso il Centro culturale saviglianese di piazza Nizza con una conferenza dal titolo “Pirandello e le Sue maschere” a cura della Responsabile dei Servizi Culturali dott.ssa Laura Mellano.

«Nell’inaugurare il nuovo anno accademico il pensiero ed il ringraziamento vanno innanzitutto a tutte le persone che rendono possibile la realizzazione di questa fondamentale proposta culturale per il territorio di Savigliano, Monasterolo e Marene che di anno in anno sta crescendo in modo esponenziale – afferma l'Assessore alla cultura del Comune di Savigliano Roberto Giorsino –. In primo luogo, l’Ufficio Cultura nelle persone di Laura Mellano ed Alessandra Pallonetto, senza dimenticare i volontari e i docenti che con il loro entusiasmo e la grande competenza hanno saputo costruire un’offerta formativa di livello e di grande interesse. Ma ovviamente, uno speciale ringraziamento e tutta l’ammirazione vanno alle tante “studentesse” e ai tanti “studenti” che frequentano i corsi dell’Università delle Tre Età, perché senza il loro amore per la cultura e la loro voglia di imparare questa realtà non potrebbe esistere».

«La costruzione del nuovo anno accademico regala sempre momenti di forte confronto, empatia e grande soddisfazione – spiega la dott.ssa Laura Mellano, responsabile dei servizi culturali – elementi che sono il vero carburante della “macchina” culturale umana che, con grande senso di responsabilità, cerca ogni anno, di migliorarsi».