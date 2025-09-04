Terza gita in montagna per il Gruppo Auser con meta lago di Malinvern

Il Gruppo Trekking di Auser Cuneo e vallate ha fatto tris. Mercoledì 3 settembre si è svolta infatti la terza gita in montagna. La meta è stata il Lago Malinvern, nel Vallone di Rio Freddo; alcune partecipanti (tutta donne) si sono fermate all’omonimo Rifugio per gustare la cucina dei gestori, insieme a quelle che, dopo aver raggiunto il lago, si sono aggregate alla tavolata. Il clima è stato ottimo, sia per il meteo che per l’allegria.

La prossima gita dovrebbe essere dalla Borgata Torrette, in Valle Varaita, sino alla Borgata Tenou (500 metri di dislivello, da 1100 a 1600 circa). Il gruppo Auser ha già conosciuto e preso contatto con lo scrittore e guida naturalistica Alfredo Philip, che conosce bene Torrette in quanto ci vive e ha scritto un libro sulle tradizioni popolari nella borgata (Lou Groumisel- Il gomitolo, edito da Fusta Edizioni). Illustrerà questo stupendo gruppo di case, gli aneddoti del passato, le leggende che popolano alcuni angoli.