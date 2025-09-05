All'ospedale Ferrero di Verduno la "Make Sense Campaign 2025"

“1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita” è il motto dell’edizione italiana della Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto cervico-cefalico che quest’anno tornerà dal 15 al 20 settembre.

Questa patologia rappresenta il settimo tumore più diffuso a livello europeo. In Italia, nel 2022 sono stati stimati circa 9.750 nuovi casi di tumori cervico-cefalici, con una prevalenza maggiore negli uomini (7.050 casi). Ad oggi, sempre in Italia, vi sono circa 57.900 persone con una diagnosi di tumore del distretto testa-collo.

Promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC), la Make Sense Campaign vedrà l’adesione di oltre 140 centri che organizzeranno giornate di diagnosi precoce gratuite. Lo scopo della campagna è educare alla prevenzione e aumentare la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori della testa e del collo, promuovendo un tempestivo ricorso al medico per una diagnosi precoce che può aiutare a migliorare la prognosi nei pazienti affetti dalla malattia.

La formula fondamentale per individuare i sintomi riconducibili ai tumori cervico-cefalici è il motto “1x3”: se anche solo uno dei seguenti sintomi si manifesta in maniera continuativa per tre settimane è necessario rivolgersi al medico per un controllo: dolore alla lingua; ulcere che non guariscono; macchie rosse o bianche in bocca; mal di gola e raucedine persistente; dolore o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un solo lato o perdita di sangue dal naso.

L’ASL CN2 aderisce alla Make Sense Campaign con una mattinata di diagnosi precoce, dedicata ad una valutazione gratuita per chi presentasse i sintomi indicati. Le visite saranno svolte dagli specialisti di Otorinolaringoiatria, Oncologia e Radioterapia dell’Azienda Sanitaria.

L’appuntamento è per lunedì 15 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 , presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (reparto di Radioterapia, 2° piano).

Per informazioni e per prenotare la propria visita, telefonare al numero: 0172/1408690.