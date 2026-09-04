Levaldigi perde la Sardegna: da ottobre addio ai voli per Cagliari

L’aeroporto di Cuneo Levaldigi perde un altro collegamento. Da ottobre non sarà più possibile volare direttamente verso la Sardegna: la rotta Cuneo-Cagliari, servita durante l’estate da Ryanair e Aeroitalia, si fermerà con la fine della stagione.

Una notizia che arriva dopo mesi nei quali lo scalo cuneese aveva potuto contare su due operatori sulla stessa destinazione.

Per Aeroitalia lo stop scatterà già a metà settembre. L’ultimo volo da Cuneo per Cagliari è previsto martedì 8 settembre, mentre l’ultimo rientro dall’isola è programmato per sabato 12 settembre. La compagnia aveva inaugurato la tratta il 19 dicembre 2025, contribuendo a colmare il vuoto lasciato dalla precedente sospensione del collegamento.

Nelle stesse date terminerà anche il servizio Aeroitalia per Olbia, operativo nel periodo estivo.

Ryanair proseguirà invece fino alla fine di settembre: l’ultimo volo prenotabile da Cuneo per Cagliari è quello del 26 settembre, con rientro il 30 settembre. Dopo quella data, sulla rotta non risultano collegamenti diretti programmati per la stagione invernale 2026/2027.

A segnalare il problema è stato un lettore, che si è rivolto alla redazione dopo aver cercato inutilmente un volo per Cagliari nel mese di ottobre.

Una tratta che, sottolinea, è particolarmente utilizzata sia dai sardi che vivono o si spostano in Piemonte sia dai piemontesi diretti nell’isola. L’anno scorso, dopo la sospensione estiva, il collegamento era stato poi riattivato a dicembre.

Per Aeroitalia, però, questa volta la mancata programmazione invernale non è un problema tecnico né un errore nelle prenotazioni, ma una precisa scelta aziendale. A confermarlo è Massimo Di Perna, direttore commerciale della compagnia. “A metà settembre i voli su Cagliari si interromperanno”, spiega Di Perna, confermando che per ottobre non ci sarà disponibilità. L’ipotesi è quindi quella di una sospensione temporanea, in attesa della prossima stagione estiva.

La ragione principale è il costo del carburante. “Il prezzo del carburante, ahimè, è sempre molto alto”, sottolinea il direttore commerciale, spiegando che il caro carburante pesa direttamente sui costi operativi delle compagnie e sta portando diversi vettori a rivedere la propria offerta durante i mesi invernali.

Aeroitalia ha quindi scelto una linea prudente per affrontare l’inverno, nonostante il buon andamento delle rotte estive. “Abbiamo deciso, in maniera precauzionale, di essere un po’ cauti e conservativi”, afferma Di Perna. La speranza della compagnia è che il quadro possa migliorare nei prossimi mesi e permettere la ripresa dei voli con la stagione estiva.

Per Cuneo, tuttavia, resta un vuoto importante.

Cagliari è stata negli ultimi anni una delle destinazioni più apprezzate dello scalo di Levaldigi e, dopo l’estate con due compagnie, da ottobre non ci sarà più alcun collegamento diretto con la Sardegna.

La perdita del collegamento arriva in un momento particolarmente delicato. A preoccupare è anche lo scenario che potrebbe delinearsi con la possibile integrazione tra gli aeroporti di Torino Caselle e Milano Linate