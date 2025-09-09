“Una storia tira l’altra”, letture animate e formazione alla Biblioteca civica di Alba

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba riparte con le attività di lettura ad alta voce e di formazione, nell’ambito del progetto “Da 0 a 6 – mille e più giorni per crescere insieme”, realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Nel mese di settembre sono in azione i volontari lettori Nati per Leggere Piemonte con tre appuntamenti dedicati ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

Si inizia sabato 13 alle ore 10.30, con “Papà leggi con me!”, mezz’ora di storie e filastrocche da leggere e ascoltare insieme ai papà; età consigliata 0-6 anni.

Si continua martedì 16 settembre, alle ore 10.30, con “Prime parole, prime storie”, un’ora dedicata ai piccolissimi (0-3 anni) per avvicinarli all’ascolto e al mondo della lettura.

Giovedì 25 settembre, alle ore 17.00, è il momento di “Tutti giù per terra”, tante storie ad alta voce per i bambini da 3 a 6 anni.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventrbite.com.

Oltre alle letture per i più piccoli, la Biblioteca, in collaborazione con l’asilo nido comunale “L’ippocastano” propone “Il nido dei libri. Scoprire i libri e la lettura con i più piccoli”, un corso di formazione rivolto a genitori, insegnanti e volontari lettori, condotto dall’attore Dario Apicella. Martedì 23 settembre e martedì 21 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nei locali dell’asilo nido, Apicella racconterà i benefici della lettura ad alta voce portando esempi concreti e consigli pratici su cosa leggere e come leggere ai più piccoli. Nello specifico il primo incontro sarà di introduzione, con diversi suggerimenti su come rendere la lettura un rito quotidiano, mentre il secondo andrà ad approfondire alcune tematiche relative ai “passaggi” verso l’autonomia che toccano da vicino genitori ed educatori: distacco, nanna, svezzamento… .

Il corso è gratuito con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com .

È possibile partecipare a uno solo o a entrambi gli incontri, a scelta.

Per ulteriori informazioni 0173 292468 biblioteca@comune.alba.cn.it.