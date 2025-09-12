Giovani di Turno “Open Lab”: il Rifreddo Landscape Lab apre le porte alla comunità

Un pomeriggio di creatività, partecipazione e divertimento attende la comunità di Rifreddo e della Valle Po: domenica 28 settembre, dalle ore 15.30 alle 18.30, il Rifreddo Landscape Lab si trasforma in uno spazio aperto, inclusivo e dinamico con attività pensate e dedicate alla comunità.

L’iniziativa, promossa da Giovani di Turno ETS con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, punta a coinvolgere attivamente cittadinə, famiglie, bambinə e giovani attraverso momenti di gioco, laboratori creativi, confronto e partecipazione.

Il programma della giornata è ricco di iniziative e momenti di condivisione: l’evento è pensato come un momento di ascolto e attivazione collettiva, in cui ogni partecipante può portare il proprio contributo per immaginare e realizzare nuovi percorsi per la comunità locale.



Domenica 28 settembre 2025

Dalle 15.30 alle 18.30

Via Provinciale 22, Rifreddo (CN)

Ore 15:30 - Presentazione delle attività e delle opportunità 2025-2026 a cura di Giovani di Turno

Ore 16:00 - Merenda conviviale per tuttə e avvio dell’Open Lab

Dalle 16:00 alle 18:00 - Laboratorio creativo per bambinə in collaborazione con Magic Bus

Per tutta la durata dell’evento sono previsti corner interattivi per raccogliere idee, proposte e bisogni della comunità, a cura di Giovani di Turno; un’area giochi in scatola con il supporto dell’associazione Dimensione Arcana e infine in occasione della giornata verrà aperta una call a graficə, disegnatorə o semplicemente creativə per la progettazione del nuovo logo di Giovani di Turno. Un’occasione per costruire insieme il futuro del territorio di Rifreddo e della Valle Po.

Per partecipare, basta compilare il form di accredito disponibile sui canali social di Giovani di Turno.

Per info, aggiornamenti e informazioni:

Instagram: giovaniditurno

Facebook: Giovani di Turno

E-mail: giovaniditurno@gmail.com