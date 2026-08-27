Forti temporali e allerta gialla nelle valli del Cuneese e del Saluzzese

Un forte flusso sud-occidentale in quota, associato alla contemporanea presenza di un promontorio di alta pressione nordafricana sul Mediterraneo centrale ed una saccatura atlantica sull'Europa occidentale, sta portando aria calda e umida sul Piemonte, insieme a sabbia sahariana.

Stamattina un breve temporale è bastato per lasciarne traccia un po' ovunque, in particolare sulle auto, sulle quali si è accumulata proprio la sabbia proveniente dal Sahara.

Domani l'avanzata della bassa pressione atlantica verso il nord-Italia provocherà un aumento dell'instabilità sulla regione, con temporali anche forti sulle Alpi e sulla zona dei laghi, ed un generale calo termico.

Ed è proprio per i temporali che Arpa Piemonte ha diramato l'ALLERTA GIALLA. In provincia di Cuneo i fenomeni più abbondanti sono attesi nelle valli del Cuneese e nelle valli del Saluzzese, dove non si escludono locali allagamenti, raffiche di vento, caduta alberi, fulminazioni, grandine e isolati fenomeni di versante.

Sabato l'allontanamento della depressione verso nordest, con la rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo, riporterà tempo stabile e soleggiato e temperature in nuovo rialzo per il fine settimana.