Curiosità | 13 settembre 2025, 13:01

La cuneese Valentina Viale al talent show "The Coach"

Valentina ha partecipato proprio come coach di discipline aeree e acrobatiche in cui è specializzata aiutando i talenti a dare il meglio di loro

La cuneese Valentina Viale fondatrice, della a.s.d. ViVi Dance Studios, allenatrice, giudice, coach e atleta di pole dance, discipline acrobatiche e aeree, è stata selezionata tra tantissimi in tutta Italia per partecipare al programma TV "the Coach".

Il talent show andrà in onda in autunno. 

Valentina ha partecipato proprio come coach di discipline aeree e acrobatiche in cui è specializzata aiutando i talenti a dare il meglio di loro. 

"È stata un'esperienza bellissima - ha commentato - con tantissimi artisti stupendi." 

