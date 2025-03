Violento frontale tra due auto a Sant’Albano Stura: temporaneamente chiusa la Provinciale 3

Due i feriti nel violento scontro frontale verificatosi nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 marzo, in un tratto della Provinciale 3 tra Sant’Albano e Castelletto Stura, all’altezza dello stabilimento Ovostura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti (al momento non si conoscono le loro condizioni), poi trasferiti in ospedale, insieme ai Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi e della strada, temporaneamente chiusa al traffico, ai Carabinieri e alla Polizia Locale.

Notizia in aggiornamento.