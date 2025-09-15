"Grazie al Soccorso Alpino e ai volontari: la mia caduta sul sentiero del Viso"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore,

In data 08/09/2025 alle ore 15,05 circa tornando dal giro di Viso effettuato in due giorni, scendendo dal sentiero poco dopo il rifugio Vallanta sono caduto procurandomi una brutta ferita alla testa.

Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone di un gruppo incontrato poco prima (“Aspiranti Accompagnatori di Media Montagna” del collegio Guide Alpine del Piemonte) per l’aiuto tempestivo ed il supporto ricevuto in particolar modo del capo delegazione del Soccorso Alpino “Alpi Marittime”.

La vostra professionalità, la vostra prontezza e la vostra umanità hanno fatto la differenza in un momento difficile per me. Grazie di cuore a tutto il gruppo, a tutto l’equipaggio dell’elisoccorso e un doveroso grazie anche a tutto il personale del pronto Soccorso di Cuneo per l’eccellente assistenza e la professionalità dimostrata."

Guido Armando