 / Al Direttore

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Al Direttore | 15 settembre 2025, 12:03

"Grazie al Soccorso Alpino e ai volontari: la mia caduta sul sentiero del Viso"

Un escursionista ringrazia chi lo ha assistito dopo un incidente nei pressi del rifugio Vallanta

&quot;Grazie al Soccorso Alpino e ai volontari: la mia caduta sul sentiero del Viso&quot;

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore,

In data 08/09/2025 alle ore 15,05 circa tornando dal giro di Viso effettuato in due giorni, scendendo dal sentiero poco dopo il rifugio Vallanta sono caduto procurandomi una brutta ferita alla testa.

Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone di un gruppo incontrato poco prima (“Aspiranti Accompagnatori di Media Montagna” del collegio Guide Alpine del Piemonte) per l’aiuto tempestivo ed il supporto ricevuto in particolar modo del capo delegazione del Soccorso Alpino “Alpi Marittime”.

La vostra professionalità, la vostra prontezza e la vostra umanità hanno fatto la differenza in un momento difficile per me. Grazie di cuore a tutto il gruppo, a tutto l’equipaggio dell’elisoccorso e un doveroso grazie anche a tutto il personale del pronto Soccorso di Cuneo per l’eccellente assistenza e la professionalità dimostrata."                                                      

Guido Armando

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium