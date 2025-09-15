Decine di bottiglie di liquore e pacchi di caffè occultati su una vettura fermata in autostrada

La Polizia di Stato, con personale della Polizia Stradale di Cuneo - Sottosezione di Mondovì, nelle scorse settimane, durante il controllo di un’autovettura, ha sequestrato 65 bottiglie di alcolici e 114 pacchi di caffè.

Il materiale, di origine delittuosa, è stato rinvenuto all’interno di un veicolo transitante lungo l’autostrada A6, nei pressi di Ceva.

La pattuglia, notando l’auto procedere a bassissima velocità in corsia di emergenza, dopo averla scortata al fine di arrestarne la marcia in un luogo idoneo, procedeva all’identificazione degli occupanti.

Gli operatori, durante il controllo, notavano nella parte posteriore dell’abitacolo degli oggetti nascosti sotto una coperta, poi rivelatisi bottiglie di liquore e confezioni di caffè.

Alle domande degli agenti circa la provenienza della merce, la coppia dava risposte confuse e contraddittorie, nell’evidente tentativo di dissimulare la provenienza illecita.

Stante la mancata esibizione di documentazione che ne dimostrasse l’acquisto, i soggetti, già gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, venivano denunciati per ricettazione e la merce, il cui valore è stato quantificato in circa 3.000 euro, è stata sottoposta a sequestro.

"Il procedimento penale – si ricorda dalla Questura di Cuneo – si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, vigendo pertanto la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino a sentenza definitiva".