Poste Italiane assume operatori di sportello per disabili in provincia di Cuneo

Poste Italiane ricerca in provincia di Cuneo operatori di sportello appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L.68/99 da inserire presso gli uffici postali del territorio.

Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti e servizi con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato.

È possibile inviare la propria candidatura online entro il 21 settembre dal sito poste.it, alla voce “posizioni aperte” della pagina web

https://carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/jobs?mode=location

Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore quinquennale, è iscritto al collocamento mirato con appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e grado di invalidità superiore al 45% (33% in caso di invalidità accertata dall’INAIL).

Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea.