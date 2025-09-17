Gli imperdibili eventi Bordiga: Festa del Ginepro e Finale della Bordiga US Competition

La storica distilleria Bordiga, simbolo di tradizione e innovazione nel mondo dei distillati, celebra due appuntamenti unici che uniscono cultura, convivialità e passione per il buon bere: la Festa del Ginepro e la Finale della Bordiga US Competition. Due eventi pensati per coinvolgere appassionati, raccoglitori, bartender e curiosi, trasformando Cuneo e le valli circostanti in un palcoscenico internazionale.

Festa del Ginepro: tradizione e convivialità tra le valli occitane

La Festa del Ginepro è l’evento che celebra la materia prima regina del gin: le bacche di ginepro. Un’esperienza che porta i partecipanti a riscoprire il legame profondo tra natura, tradizione e distillazione.

Dove: Montemale (CN)

Quando: Sabato 27 Settembre 2025 ore 8.00, ritrovo presso il borgo

Programma della giornata

Ore 8.30 – Colazione offerta da Bordiga ai raccoglitori

– Colazione offerta da Bordiga ai raccoglitori Ore 9.30 – Divisione in gruppi e partenza per la raccolta manuale

– Divisione in gruppi e partenza per la raccolta manuale Ore 12.00 – Pesa del ginepro e proclamazione del gruppo vincitore

presentazione dell’ “Associazione dei Raccoglitori di Erbe Spontanee” con la partecipazione delle rappresentanze regionali e provinciali

Ore 12.30 – Aperitivo con Occitan Tonic

– Aperitivo con Ore 13.00 – Pranzo occitano offerto ai raccoglitori

– Pranzo occitano offerto ai raccoglitori Ore 14.30 – Musica occitana dal vivo, balli e cocktail firmati Bordiga

Un evento che unisce natura, competizione e spirito di comunità, con un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Prenotazione obbligatoria su festadelginepro.it

Finale Bordiga US Competition: quando l’America arriva a Cuneo

Dopo una lunga selezione negli Stati Uniti, i migliori bartender americani arrivano a Cuneo per sfidarsi nella Finale della Bordiga US Competition. Una gara internazionale che unisce talento, creatività e la capacità di esaltare i distillati Bordiga in cocktail d’autore.

Dove: Galì bistrot , Piazza Galimberti 6 – Cuneo

Quando: Domenica 28 settembre, ore 11.00

Un appuntamento che porta l’arte della mixology americana direttamente nel cuore del Piemonte, offrendo al pubblico la possibilità di assistere a performance spettacolari e degustare drink unici.

Due anime di Bordiga: tra radici e futuro

La Festa del Ginepro rappresenta il legame con il territorio e le tradizioni occitane, mentre la Bordiga US Competition esprime l’apertura internazionale e la vocazione alla sperimentazione. Due eventi diversi ma complementari, che raccontano l’anima di una distilleria capace di unire storia, convivialità e innovazione.

Non mancare!

Che tu voglia vivere la magia della raccolta del ginepro a Montemale o assistere alla sfida internazionale dei bartender a Cuneo, gli eventi Bordiga ti aspettano.

Prenota subito il tuo posto, partecipa e diventa parte di queste esperienze uniche!



