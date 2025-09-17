Abbandonò i due cagnolini a casa di un amico senza cibo né acqua: condannata la proprietaria

Tre mila euro di ammenda. È questa la pena inflitta stamane dal tribunale di Cuneo a una donna, accusata di aver abbandonato i suoi due cagnolini per una decina di giorni nel gennaio 2021. I due meticci, uno con il microchip e l’altro senza, erano stati ritrovati a casa di un amico della donna, a Garessio, senza cibo né acqua.

Come ricostruito dalla Procura, che aveva chiesto per l’imputata venti giorni di arresto, a contattare le autorità erano stati i volontari della Lida, allertati dai vicini di casa: i cagnolini abbaiavano tutta la notte.

Nel corso dell’istruttoria era stato ascoltato anche il veterinario sopraggiunto assieme ai Carabinieri per liberare gli animali. Le tapparelle dell’abitazione erano tutte abbassate e le luci spente.

“Il materasso era stato distrutto, - ha ricapitolato il pubblico ministero- e c’erano bisogni su tutto il pavimento. La casa era molto fredda, e gli animali non avevano nè acqua nè cibo.”



Come spiegato dal veterinario, i cagnolini, fortunatamente, erano stati trovati in condizioni discrete e non stavano male. Per la donna, la difesa ha invece insistito per l’assoluzione.