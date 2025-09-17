 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 17 settembre 2025, 19:37

Abbandonò i due cagnolini a casa di un amico senza cibo né acqua: condannata la proprietaria

È successo a Garessio nel gennio 2021. La donna dovrà pagare tre mila euro di ammenda

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Tre mila euro di ammenda. È questa la pena inflitta stamane dal tribunale di Cuneo a una donna, accusata di aver abbandonato i suoi due cagnolini per una decina di giorni nel gennaio 2021. I due meticci, uno con il microchip e l’altro senza, erano stati ritrovati a casa di un amico della donna, a Garessio, senza cibo né acqua.

Come ricostruito dalla Procura, che aveva chiesto per l’imputata venti giorni di arresto, a contattare le autorità erano stati i volontari della Lida, allertati dai vicini di casa: i cagnolini abbaiavano tutta la notte.

Nel corso dell’istruttoria era stato ascoltato anche il veterinario sopraggiunto assieme ai Carabinieri per liberare gli animali. Le tapparelle dell’abitazione erano tutte abbassate e le luci spente. 

“Il materasso era stato distrutto, - ha ricapitolato il pubblico ministero- e c’erano bisogni  su tutto il pavimento. La casa era molto fredda, e gli animali non avevano nè acqua nè cibo.”
 

Come spiegato dal veterinario, i cagnolini, fortunatamente, erano stati trovati in condizioni discrete e non stavano male. Per la donna, la difesa ha invece insistito per l’assoluzione. 

CharB.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium