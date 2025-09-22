Saluzzo, “Insieme si può” a fianco di Emergency per Gaza: continuano le donazioni

La risposta all’appello di dare sostegno e solidarietà alla popolazione di Gaza non si è fatta attendere: la generosità non ritarda mai.

Finora è stato possibile raccogliere, grazie all'ampio sostegno ricevuto, oltre 2.600 €. Un risultato formidabile, frutto della prontezza con cui è stato accolto l'appello di “Insieme di può” e della capacità di coinvolgere amici e conoscenti. Una risposta sorprendente, quanto confortante.

La raccolta di fondi prosegue, ora, con ancora maggior entusiasmo per sostenere Emergency e il suo prezioso lavoro a Gaza, dove cure mediche e assistenza vengono offerte, ogni giorno, a centinaia di persone in condizioni di estrema emergenza.

L'appuntamento è per sabato 27 settembre, al mattino, al gazebo di piazza Cavour (davanti all’oreficeria Bramardi) a Saluzzo per continuare insieme questa catena di solidarietà. Sarà possibile contribuire:

Con Satispay: tramite QR code allegato oppure direttamente al link https://www.satispay.com/app/pay/shops/dbe26587-38f4-404c-a3dd-0b5ad8c1c239

Con bonifico bancario: IBAN IT65R0538746770000038010744

In contanti: direttamente al banchetto

Ogni contributo, piccolo o grande, è fondamentale. Insieme possiamo fare la differenza per la popolazione di Gaza e per le vittime di tutte le guerre.

Grazie per scegliere, ancora una volta, di proteggere la vita.