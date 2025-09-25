Revello si prepara alla Festa Nazionale del PleinAir: tre giorni di turismo itinerante, arte, natura

Revello si prepara ad accogliere la Festa Nazionale del PleinAir, il raduno diffuso che dal 26 al 28 settembre porterà in tutta Italia camperisti e turisti itineranti nei borghi insigniti della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

L’iniziativa, promossa da oltre quindici anni dalla rivista PleinAir e dall’associazione Paesi Bandiera Arancione, vuole favorire il turismo lento e di qualità, aprendo le porte di comunità ricche di storia, tradizioni e cultura.

In Valle Po l’unico Comune a fregiarsi del marchio è proprio Revello, che per l’occasione offrirà un programma ricco di appuntamenti culturali e naturalistici. Gli equipaggi sosteranno nelle aree messe a disposizione dal Comune e saranno accolti dal sindaco Paolo Motta, che sabato 27 settembre, alle ore 10, darà il benvenuto insieme all’assessore Katia Disderi, referente per le Bandiere Arancioni.

Agli ospiti sarà consegnata una borsa di benvenuto con prodotti tipici locali.

Sempre sabato, nel pomeriggio, i turisti potranno partecipare a una visita guidata alla Collegiata della Beata Vergine Assunta, che custodisce opere di Hans Clemer e Oddone Pascale, e al Castello Sottano con la Cappella Marchionale del Cinquecento. Il percorso includerà anche il Museo Naturalistico del Parco del Monviso.

La giornata di domenica 28 settembre sarà invece dedicata alla natura: alle 10 è in programma una camminata con guide naturalistiche sulla collina dei Marchesi, tra castagneti, cappelle sotto le balme e suggestivi scorci rocciosi. Seguirà il pranzo in strutture convenzionate. Nel pomeriggio, alle 16, nella sala del Consiglio comunale, spazio a “Geometrie dell’Anima”, una riflessione storico-artistica sugli affreschi della Cappella Marchionale, che si concluderà con un concerto pianistico a cura dell’Accademia Filarmonica di Saluzzo.

Non mancheranno altri momenti speciali: domenica 5 ottobre il Touring Club Italiano organizza la Caccia ai Tesori Arancioni, la più grande caccia al tesoro d’Italia.

A Revello il percorso sarà ricco di con giochi, indovinelli e prove pratiche pensati per tutte le età e aperti anche agli amici a quattro zampe. Ogni squadra riceverà una borsa con degustazione di prodotti De.Co.

Gli eventi sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione al numero 349-6388414 o scrivendo a katiadisdericomune@gmail.com