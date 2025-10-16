Al via domani a Cuneo una ricchissima tre giorni di Fiera del marrone

La Fiera Nazionale del Marrone, che giunge nel 2025 alla sua 26^ edizione, intende riconfermarsi come uno degli appuntamenti di maggior richiamo della Città di Cuneo e come una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia.

Già da due giorni la città è in fermento per l'allestimento degli stand espositivi, che apriranno domani con la grande inaugurazione alle 11 e il taglio del nastro alle 12.30.

Domani e sabato gli stand saranno aperti dalle 9 alle 23, domenica fino alle 20. Nella stessa giornata del 19 ottobre ci sarà anche il grande mercato festivo su tutto l'asse di corso Nizza.

Ma è davvero ricchissimo il programma della Fiera. Consultabile qui

La kermesse, come da tradizione, promuoverà il marrone, il “Gioiello dell’Autunno”, che è ormai protagonista di questa manifestazione dal lontano 1936.

Tuttavia, forte di un deciso processo di riscoperta dell’identità alpina del territorio (anche grazie al titolo di “Città Alpina” conferito a Cuneo nel 2024), la Fiera Nazionale del Marrone si propone altresì come una vetrina unica delle eccellenze locali, dei prodotti della terra e delle più antiche tradizioni montane.

Non solo castanicoltura quindi. Oltre alla valorizzazione della filiera del castagno da frutto e da legno, la Fiera pone attenzione all’intero comparto enogastronomico che ruota attorno al marrone, con la partecipazione di espositori da numerose regioni italiane e dall’estero, e con show cooking e laboratori culinari.

Ampio spazio verrà dato alla divulgazione e ai convegni di carattere culturale-scientifico, e non mancheranno l’artigianato d’eccellenza, i laboratori didattici rivolti a scuole e famiglie, gli spettacoli di intrattenimento e gli eventi sportivi, come la tradizionale Randonée del Marrone, estendendosi anche oltre i tre giorni di Fiera proposti agli espositori.

Fra il 17 e il 19 ottobre 2025 la Fiera Nazionale del Marrone animerà nuovamente il centro cittadino e le arterie principali di Cuneo, dove i visitatori saranno accolti anche dal ricco ventaglio di proposte culturali, mostre, visite ai beni artistici e paesaggistici e proposte turistiche che la Città offre.