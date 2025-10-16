 / Eventi

Eventi | 16 ottobre 2025, 11:21

Al via domani a Cuneo una ricchissima tre giorni di Fiera del marrone

Davvero variegato il programma di questa 26esima edizione, che sarà inaugurata domani alle 11

La Fiera Nazionale del Marrone, che giunge nel 2025 alla sua 26^ edizione, intende riconfermarsi come uno degli appuntamenti di maggior richiamo della Città di Cuneo e come una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia.

Già da due giorni la città è in fermento per l'allestimento degli stand espositivi, che apriranno domani con la grande inaugurazione alle 11 e il taglio del nastro alle 12.30. 

Domani e sabato gli stand saranno aperti dalle 9 alle 23, domenica fino alle 20. Nella stessa giornata del 19 ottobre ci sarà anche il grande mercato festivo su tutto l'asse di corso Nizza. 

Ma è davvero ricchissimo il programma della Fiera. Consultabile qui 

La kermesse, come da tradizione, promuoverà il marrone, il “Gioiello dell’Autunno”, che è ormai protagonista di questa manifestazione dal lontano 1936. 

Tuttavia, forte di un deciso processo di riscoperta dell’identità alpina del territorio (anche grazie al titolo di “Città Alpina” conferito a Cuneo nel 2024), la Fiera Nazionale del Marrone si propone altresì come una vetrina unica delle eccellenze locali, dei prodotti della terra e delle più antiche tradizioni montane.

Non solo castanicoltura quindi. Oltre alla valorizzazione della filiera del castagno da frutto e da legno, la Fiera pone attenzione all’intero comparto enogastronomico che ruota attorno al marrone, con la partecipazione di espositori da numerose regioni italiane e dall’estero, e con show cooking e laboratori culinari.

Ampio spazio verrà dato alla divulgazione e ai convegni di carattere culturale-scientifico, e non mancheranno l’artigianato d’eccellenza, i laboratori didattici rivolti a scuole e famiglie, gli spettacoli di intrattenimento e gli eventi sportivi, come la tradizionale Randonée del Marrone, estendendosi anche oltre i tre giorni di Fiera proposti agli espositori.

Fra il 17 e il 19 ottobre 2025 la Fiera Nazionale del Marrone animerà nuovamente il centro cittadino e le arterie principali di Cuneo, dove i visitatori saranno accolti anche dal ricco ventaglio di proposte culturali, mostre, visite ai beni artistici e paesaggistici e proposte turistiche che la Città offre.

Barbara Simonelli

