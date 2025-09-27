Un po’ di ... mobilità per iniziare il nuovo anno scolastico insieme!

I nuovi iscritti all’Itis Delpozzo hanno partecipato alle due Giornate di Accoglienza per le 12 classi prime con un’attività organizzata e supportata dal Comune di Cuneo e dai Volontari del Servizio civile dal titolo "Cuneo ti accoglie: impariamo a muoverci insieme".

Dopo una presentazione in classe di un video sul tema della Mobilità sostenibile, sicurezza stradale, mappa della città, gli allievi hanno raggiunto il Movicentro, luogo nevralgico dei trasporti urbani ed extraurbani, insieme anche alla velostazione. L’itinerario è poi proseguito verso il Rondò dei Talenti, l’ascensore sui Bastioni del Gesso, il palazzo del Comune, la chiesa di San Francesco in piazza Virginio, il Parco della Resistenza e il Parco Parri.

Lo scopo è quello di imparare a orientarsi in città per coloro che arrivano dai dintorni, fissando dei punti strategici. E’ stato un momento di socializzazione, utile a conoscersi e a conoscere Cuneo, visto l’inizio di un nuovo percorso scolastico, con un’attenzione rivolta anche ai lunghi km di piste ciclabili e dei portici.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’ing. Pellegrino e tutti i Volontari del Servizio civile.