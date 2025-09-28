Ballata del riso e torta speciale: entusiasmo nelle scuole per la 10ª Sagra del riso a Sanfrè

Anche quest'anno i volontari della Pro Loco sanfredese hanno fatto visita ai ragazzi delle scuole dell’Istituto Giovanni Arpino nella sede di Sanfrè. Hanno incontrato i ragazzi della scuola Secondaria di primo grado e hanno illustrato loro i vari appuntamenti che si terranno durante la Sagra del Riso in programma dal 3 al 13 ottobre 2025. E’ uno dei momenti più attesi dell’anno in paese e richiama visitatori da tutto il territorio per celebrare uno dei prodotti simbolo della tradizione locale.

Quest’anno, la manifestazione avrà un tocco speciale grazie ai giovanissimi protagonisti della scuola Primaria che, con entusiasmo e fantasia, hanno ideato e realizzato la “Ballata del Riso”, una danza originale accompagnata da un video colorato e vivace. Le immagini racconteranno al pubblico lo spirito autentico della festa nel testo musicato che ripercorre i momenti salienti del Palio dei Borghi, tra antichi giochi, gare di abilità, sane competizioni e allegria. Nella “Ballata del riso”, i bimbi hanno espresso il loro amore per il paese mettendo in scena coreografie e movimenti che trasmettono la loro energia e richiamano la nascita e la crescita della pianta del riso. Tra i riferimenti più curiosi, quello alla storica “corsa delle galline”, un tempo sfida tra le borgate, riproposta con simpatia e creatività.

Non a caso, proprio la gallina-mascotte dell’evento ha fatto visita ai bambini della scuola dell’Infanzia per annunciare il programma e ringraziarli: con le loro manine, hanno prima colorato e poi incollato il riso su di un disegno che rappresenta una torta a tre piani con la candelina del numero 10, per celebrare il decennale della manifestazione.

Con questo progetto che coinvolge tutti gli ordini di scuola di Sanfrè, alunne e alunni dai 3 ai 14 anni diventano veri ambasciatori della memoria culturale del paese, mantenendo viva e attuale la storia di Sanfrè. A loro, e a tutti gli altri ragazzi che vorranno partecipare, domenica 5 ottobre i volontari della Pro Loco offriranno l’opportunità di divertirsi e imparare partecipando ai laboratori didattici e creativi e dedicati ai più giovani.

Gli organizzatori estendono l’invito alla Sagra del Riso a tutti coloro che vogliano asssaporare le eccellenze gastronomiche locali e vogliano lasciarsi contagiare dall’entusiasmo dei bambini.