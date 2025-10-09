Meating talk e Coloratissimo Autunno, Bertello (Cia Cuneo): "In piazza a Savigliano e Fossano per promuovere la qualità della carne e mostrare come nasce la birra agricola"

«L’incontro diretto con i consumatori è fondamentale per far conoscere da vicino il mondo agricolo e il valore del nostro lavoro quotidiano. In questo caso, intendiamo mostrare come nasce la birra agricola e come si produce carne di qualità, elementi centrali per una dieta sana e consapevole».

Così Corrado Bertello, responsabile zonale della sede Cia Agricoltori italiani di Fossano e referente provinciale di Cia Cuneo per la zootecnia, presenta la partecipazione dell’organizzazione a due importanti appuntamenti del fine settimana: Aspettando Meating di Savigliano e Coloratissimo Autunno di Fossano.

Sabato 11 ottobre, alle 16.30, nell’ambito del Meating Talk di Savigliano dal titolo “Dal campo ai banchi di scuola – Il ruolo dell’agricoltura nell’educazione alimentare”, promosso da Cia Cuneo, il referente saviglianese Edoardo Bresciano e l’assessore comunale alle Politiche sociali, Famiglie e Scuola Anna Giordano illustreranno il nuovo progetto che vede Cia Agricoltori Italiani, Slow Food, La Granda Trasformazioni e Markas unire le forze per migliorare la qualità delle mense scolastiche cittadine e avviare un percorso educativo rivolto agli alunni e alle loro famiglie.

Durante l’incontro, Mauro Olivero, presidente della cooperativa La Granda di Genola, illustrerà le modalità di allevamento dei bovini di razza Piemontese destinati alle mense scolastiche, mentre il veterinario Andreano Audetto, già responsabile dei Servizi veterinari del Fossanese, offrirà una panoramica sul consumo di carne, l’importanza di questo alimento nella dieta mediterranea e i principali aspetti sanitari e nutrizionali, affrontando anche i pregiudizi diffusi nell’opinione pubblica.

Sempre sabato 11 e domenica 12 ottobre, Cia Cuneo sarà protagonista anche a Fossano, all’interno della manifestazione Coloratissimo Autunno, dove il pubblico potrà scoprire come viene prodotta la birra agricola, grazie alle dimostrazioni e alle degustazioni curate dal birrificio Kauss di Piasco e da Diego Botta, tra i fondatori del Consorzio Birra Origine Piemonte.

Nell’area del mercato contadino, inoltre, saranno presenti diverse aziende associate a Cia Cuneo, che proporranno al pubblico le loro produzioni stagionali, valorizzando la filiera corta e il legame tra agricoltura, territorio e qualità alimentare.